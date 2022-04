Konzertmittschnitt des letzten Auftritts von Arno für Radio 1 (VRT)

Am 12. Januar kehrte der Rockstar und Chansonnier Arno Hintjes (72) aus Ostende nach langer Genesung von seiner Bauchspeicheldrüsenkreberkrankung und der monatelangen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie für einer Aufnahmesession des VRT-Hörfunks (Radio 1) auf die Bühne zurück. Eine exklusive Live-Session, die wir hier in voller Länge anbieten. So wollen auch wir Arno die letzte Ehre erweisen.