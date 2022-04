Remco Evenepoel gewinnt Radklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich nach beeindruckendem Solo

Das Warten hat sich gelohnt. Nach einem langweiligen Start gab es ein atemberaubendes Finale dieser Ausgabe von Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der Radsportfan wurde jedoch nicht durch eine phänomenale Beschleunigung eines der Top-Favoriten aus seinem sonntäglichen Mittagsschlaf geweckt, sondern durch einen massiven Sturz, der das Finale prägte.

Mehr als 30 Radfahrer stürzten. Das Hauptopfer war Julian Alaphilippe. Der Weltmeister musste das Rennen nach seinem Sturz aufgeben. Das Signal für Quick-Step - Alpha Vinyl, alles auf Remco Evenepoel zu setzen. Mit einer phänomenalen Beschleunigung konnte er alle in La Redoute überholen. Sein Hinterrad rutschte sogar durch, so viel Kraft steckte in Evenepoels Beinen.

Evenepoel baute seinen Vorsprung systematisch aus. Es schien spannend zu werden, als Michael Woods und Dylan Teuns auf dem Roche aux Faucons beschleunigten, aber sie kamen nicht näher als zwanzig Sekunden an den Belgier heran.