VIDEO: Arno, ein kurzer Blick zurück

"Wenn ich auf die Bühne komme, werden mein Körper und mein Geist eins. Das mag bizarr klingen, aber ich kann es nicht erklären. Es ist einfach so", sagt Arno. Er gilt als einer der größten Bühnenkünstler in der belgischen Musikszene überhaupt.

Bei einem seiner letzten Konzerte grüßte er seine Mutter und wies dabei ausdrücklich auf das nahende Ende seines Lebens hin. "Du bist im Himmel. Ich werde dich besuchen", sagte er, bevor er einen seiner größten Hits sang, "Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière" (dt.: Die Augen meiner Mutter leuchten immer).

"Ich lebe heute. Das Gestern gibt es nicht, und das Morgen auch nicht. Ich versuche, jeden Tag so gut wie möglich zu genießen, und ich hatte ein wirklich fantastisches Leben", sagte er in einem Interview in den letzten Monaten seines Lebens.

Arno lebte in Brüssel, wurde aber in Ostende geboren. Tatsächlich hatte er zwei Wohnsitze. Als in der flämischen Küstenstadt ein großes Wandgemälde des Künstlers enthüllt wurde, kamen viele Einwohner von Ostende, um es sich anzusehen. "Arno steht für zwei Dinge: Ostende und Rock 'n' Roll", sagte ein Einheimischer den Reportern.

Auf die Frage, was er seinem Publikum mit auf den Weg geben wolle, antwortete Arno kurz und bündig: "Ein Lachen und eine Träne."