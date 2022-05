De Croo gratuliert Macron - Franzosen in Belgien stimmten für Macron

Eine große Mehrheit der wahlberechtigten Franzosen, die in Belgien leben und die sich von hier aus an der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in ihrem Heimatland beteiligt haben, stimmten für Emmanuel Macron und dessen Bewegung La République En Marche! (LREM).

Laut der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ lag die Wahlbeteiligung der Franzosen in Belgien am Sonntag bei 47,8 %. Von den 97.261 hiesigen Franzosen haben demnach nur 48.351 abgestimmt. 1.313 der Wähler stimmten blanco und 336 Stimmen waren ungültig.

Von den 46.705 gültigen Stimmen aus Belgien waren 40.432 (86,6 %) für Macron und 6.273 Stimmen (13,4 %) für Marine Le Pen. Das französische Konsulat gibt an, dass dies die Stimmenauszählung direkt nach Schließung der Wahllokale in Belgien betrifft. Das definitive Resultat wird im Laufe der Woche bekanntgegeben.

Kurze O-Töne für die VRT

Emmanuel Macron gewährte dem VRT-Frankreich-Korrespondenten Steven Decraene ein kurzes Statement nach dem Wahlsieg (Video in Französisch). Darin sagte der wiedergewählte Präsident: "Wir werden alle versammeln und weitermachen. Das ist auch eine Botschaft der Hoffnung für Europa." Kollege Decraene konnte auch an Präsidentengattin Brigitte Macron eine Frage richten. Sie antwortete: "Eine Erleichterung? Das ist vor allem eine große Ehre."