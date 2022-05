Der “Drei-Länder-Zug” Lüttich-Maastricht-Aachen hält auch dieses Jahr noch nicht in Belgien

Der „Drei-Länder-Zug“ verbindet bereits seit geraumer Zeit Aachen in NRW mit Maastricht in der Provinz Südlimburg, doch auf dem belgischen Schienennetz ist er noch nicht unterwegs. Das bedeutet, dass er Lüttich weiterhin nicht anfährt. Zunächst hieß es noch, dass der belgische Teil dieser Ringverbindung bis zum Ende dieses Jahres dem Fahrplan hinzugefügt werde, doch jetzt soll dies erst Ende 2023 der Fall sein, wenn der Fahrplan 2024 in Kraft tritt.

Erst gegen Ende des Jahres werde man „ein schärferes Bild“ davon haben und einen Zeitraum bestimmen können, wie die nächsten Schritte aussehen, verlautete dazu von Seiten der niederländischen Provinz Südlimburg in Maastricht: „Das wird wohl vor März 2023 sein, ein Datum, ab dem man die Fahrpläne für 2024 beantragen kann.“

Dieses Thema war übrigens auch Gegenstand der belgisch-niederländischen Regierungsgespräche in Gent in der vergangenen Woche. Die Züge sind bereits seit 2019 als RE18 zwischen Aachen und Maastricht unterwegs, doch Belgien kann seit dem nicht angefahren werden, weil Infrabel, der Infrastrukturdienstleister der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB, zusätzliche Sicherheitsbedingungen für die Triebwagen von Arriva fordert.

Diese Züge müssen mit einer bestimmten Version des europäischen Sicherheitssystems ETCS ausgerüstet sein. Testfahrten zur Homologierung dieser Züge vom Typ „Flirt“ („Fast Light Intercity and Regional Train“ bzw. „Flinker Leichter Intercity- und Regional-Triebzug“) vom schweizerischen Eisenbahnhersteller Stadler Rail in Belgien haben allerdings schon vor Jahren stattgefunden.