Die belgische Regierung will die Bevölkerung über eine nächste Staatsreform brainstormen lassen

Die belgische Regierung will auf diesem Wege erfahren, mit welchen Themen sie im Hinblick auf eine nächste Staatsreform arbeiten soll und wie sie damit umgehen könnte. Dazu gehört die Meinung der breiten Bevölkerung ebenso, wie die der akademischen Welt und des sogenannten Mittelfelds (Gewerkschaften, Bewegungen, Organisationen, Kultur…) ebenso.

Geplant ist, gegen Ende der laufenden Legislative, also bis etwa 2024, eine nächste Stufe der Staatsreform vorzubereiten. Die konkrete diesbezügliche politische Arbeit beginnt also erst nach den nächsten Parlamentswahlen. Das bedeutet aber auch, dass die Resultate der Bürgerbefragung die klassischen politischen Verhandlungen und Abkommen der Parteien ersetzen werden. Sie sollen diese vorbereiten, ergänzen, neue Ideen bringen und zum besseren Funktionieren der Demokratie in Belgien beitragen. Ergänzend dazu wird auch die Meinung der einzelnen regionalen ausgelosten Bürgerpanels mit einbezogen.

„Ziel ist“, so Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V), „mit einer Art nationalem Brainstorm Ideen zu sammeln, Empfehlungen zu bekommen, Vorschläge zu erhalten, sowohl von Bürgern, als auch von anderen gesellschaftlichen Gruppen, die zu einem Bild zur Zukunft unseres Landes beitragen können.“