Hoher Besuch: König Philippe an Bord des Forschungsschiffs "RV Belgica!"

Die „RV Belgica“ ist mit modernster wissenschaftlicher Technik ausgerüstet und es verfügt über ein spektakuläres System: Das „Dynamic Positioning System“ sorgt dafür, dass das Forschungsschiff bis zu einer halben Stunde lang in völliger Stille an einer bestimmten Stelle auf hoher See verharren. Dies ist natürlich für die Erforschung und Bemessung von Fischbeständen bzw. Fischschwärmen eine außerordentlich interessante Technologie.

Dies ist nach Ansicht des Meeresbiologen Kelle Moreau auch wichtig für die Entnahme von Bodenproben oder für die Beobachtung von Meerestieren, da weniger Wellen und Unruhe besteht. Das Vorgängerschiff verfügte über eine solche Technik nicht. Die „RV Belgica“ hat nicht umsonst mit 54 Mio. € zu Buche geschlagen. König Philippe schaute an Bord zu, wie Bodenproben entnommen wurden, wie unser Video zeigt.

