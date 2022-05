Premierminister De Croo und "Putins nützliche Idioten"

Die Invasion Russland in der Ukraine beweise wieder einmal, so De Croo, dass dieses Land westliche Werte wie die Demokratie und die Freiheit niemals erreichen würde. In diesem Zusammenhang sagte der belgische Premierminister zudem, dass es auch hier im Westen bei einigen Regierungen in Europa und in der EU Kräfte gebe, die auf die freiheitlichen Werte und auf die Demokratie Druck ausüben würden, in dem sie „unliberale Regierungsformen“ installieren würden.

De Croo nannte keine Namen von solchen Ländern, sondern er sprach dabei von „Putins nützlichen Idioten“. Nicht zuletzt warnte er in Zusammenhang mit Russland auch vor von diesem Land geführten Kampagnen zur Desinformation mit der Verbreitung von Fake News, z.B. über die sozialen Medien.

Russland versuche damit die Menschen in Europa gegen sich aufzubringen und damit liberale Werte und die Demokratie zu unterminieren. Der Krieg Russlands, so Premier De Croo in Gent, finde nicht nur in der Ukraine und um Donbass statt, sondern auch in den sozialen Medien: „Die russischen Angriffstruppen sind auch in den Smartphones der Bürger aktiv.“