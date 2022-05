Start der Play Offs: Union besiegt Anderlecht und bleibt Tabellenführer

Europa-Play Off und Relegation

Im Europa-Play Off gewann Racing Genk mit 0:1 bei KAA Gent. Die Gastgeber mussten fast die ganze Zeit in Unterzahl nach der zweiten gelben Karte für Vadis Odjidja in der 35 Minute spielen. Leicht hatten es die Limburger aus Genk nicht, denn der Siegtreffer von Andras Nemeth fiel erst in der Nachspielzeit.

KV Mechelen hatte schon am Samstagabend mit 1:0 gegen den SC Charleroi gewonnen. In der Relegation trennten sich RWDM Molenbeek (Liga 1B) und Seraing mit 0:1.