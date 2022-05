Tödliche Studententaufe: Zweiter Prozesstag im Fall Sanda Dia

In Hasselt in der Provinz Limburg ist am Montag der Prozess zur tödlichen Studententaufe von Sanda Dia fortgesetzt worden. An diesem zweiten Prozesstag kamen die Mitglieder der Studentenvereinigung „Reuzegom“ zu Gehör, die am vergangenen Freitag noch nicht zu Wort gekommen waren. Jetzt will die Vorsitzende des Gerichts die Anklage anpassen lassen. Inzwischen fordert die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von anderthalb bis fünf Jahren für die 18 Angeklagten und will, dass an der Anklageschrift nichts verändert wird.