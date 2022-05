Boortmeerbeek verzichtet auf eine Fusion mit Mechelen

Es wird dann doch nicht zu einer Fusion zwischen der Stadt Mechelen und der Ortschaft Boortmeerbeek in der Provinz Antwerpen kommen. Der Gemeinderat von Boortmeerbeek verzichtet auf diese Fusion. Vor dem Rathaus von Boortmeerbeek hatten am Montagabend während der Ratssitzung hunderte Bürger der Stadt gegen die geplante Fusion protestiert (Foto). Inzwischen kündigt sich die erste Gemeindefusion in Westflandern an.