Deutsche Mobilfunk-Bank N26: Auch dutzende Konten in Belgien blockiert

N26 hat mindestens seit Mitte April Probleme mit blockierten Konten. Inzwischen ist es auch problematisch geworden, bei dieser Smartphone-Bank neue Konten zu eröffnen. Das Management der Bank kündigte an, diese Probleme schnellstens zu lösen.

N26, ein deutsches Smartphone-Geldinstitut, ist nicht erst seit diesem Fall in die Kritik geraten. Im November 2021 geriet die Bank nach einem umstrittenen Kundenstopp, wegen juristisch problematischer Outsourcing von Geschäftsaktivitäten, Geldwäsche und nach anhaltenden Sicherheitsproblemen im IT-Bereich in die Schlagzeilen und ins Visier der Aufsichtsbehörden. Zudem ist das Geldinstitut in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Guthaben durch das EU-Einlage-Garantiesystem geschützt

Diese Mobilfunk-Bank ist seit rund fünf Jahren in Belgien aktiv und hat hier nach eigenen Angaben rund 150.000 Kunden. Davon haben mehrere Dutzend die oben genannten Probleme. Die belgischen Kunden können offenbar keinen Helpdesk bei N26 erreichen und die Tatsache, dass die Bank finanziell ins Trudeln geraten ist, sorgt für Beunruhigung auch bei den betroffenen Kunden in unserem Land.

Aber, so wie jede Bank in Europa fällt auch N26 unter das EU-Einlage-Garantiesystem. Dieses System schützt Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person und pro Bank. Bei Problemen sind auch die belgischen Guthaben bei N26 vom deutschen Einlage-Garantiesystem geschützt.