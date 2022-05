Die Energierechnungen in Belgien bleiben hoch: Die MWS-Senkung auf Strom und Gas ist in Rauch aufgegangen

Die MWS-Senkung auf Strom und Gas in Belgien lässt sich auf den Rechnungen heute nicht mehr fühlen, denn die Marktpreise für Energie sind so hoch gestiegen, dass sie die Regierungsmaßnahme überschreiten. In Belgien z.B. sind die verschiedenen Abgaben, z.B. die Transport- und Vertriebskosten oder die Verbrauchersteuern gleich geblieben. Der Preisanstieg ist also quasi nur auf die Marktpreise zurückzuführen.

Aus den aktuellen Zahlen des flämischen Energieregulierers VREG ist ersichtlich, dass der Strompreis im April netto um rund 24 % angestiegen ist. Bei den Preisen für Gas war der Effekt der MWS-Senkung sogar schon im März in Rauch aufgegangen.

Leen Vandezande (VREG) sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Das hat mit dem starken Anstieg der Energiekosten auf der Rechnung zu tun. Das ist der Teil der Rechnung, der direkt an den Lieferanten geht, also das, was man effektiv für Strom und Gas bezahlt.“

Kon konkret bedeutet das, dass ein Durchschnittshaushalt in Flandern bei variablen Verträgen im April auf Jahresbasis berechnet aktuell 450 € mehr für Energie zahlen müsste als im März - Strom per Annum: 1.708 €, Gas per Annum: 3.659 €.