Gesetzesentwurf: Die belgische Regierung will die Seehäfen besser sichern

Der Gesetzesentwurf zur maritimen Sicherheit in den Nordseehäfen Gent, Antwerpen und Zeebrügge des Ministerrates der belgischen Regierung, der am vergangenen Freitag grünes Licht bekam, sieht biometrische Zugangskontrollen in den Häfen und die Möglichkeit, Schiffen das Einlaufen in die hiesigen Häfen zu verwehren, vor.

Dass an solchen Regelungen gearbeitet wird, war schon länger bekannt, doch der russische Krieg in der Ukraine hat das Thema Sicherheit in den Häfen beschleunigt. In der Nordsee sind pro Jahr etwa 50.000 Schiffe unterwegs und deshalb steht in aktuellem Hinblick die maritime Sicherheit unter Druck - auch uns vor allem in den belgischen Seehäfen.

Ein Bereich dieser maritimen Sicherheit betrifft den Zugang zu den Häfen. Aktuell wird mit Badges gearbeitet, doch diese sind leicht zu missbrauchen. Deshalb setzt die belgische Bundesregierung auf biometrische Daten, z.B. Fingerabdrücke, die gespeichert werden können. Daneben wird eine Liste von Zugangsbedingungen ausgearbeitet, die für die Nutzung der Hafenanlagen gelten werden. Zuwiderhandlungen haben laut Gesetzesentwurf Warnungen, Bußgelder aber auch Haftstrafen zur Folge.

Schiffen das Einlaufen verwehren

Der Entwurf behandelt aber auch eine gesetzliche Basis, um Schiffen die Zufahrt zu den belgischen Nordseehäfen zu verweigern. Im Prinzip geschieht dies derzeit im Rahmen der EU-Sanktionen mit russischen Schiffen, die nicht einlaufen dürfen. Doch praktisch funktioniert das in unserem Land nur, in dem die Behörden keine Anker- oder Anlegeplätze für russische Schiffe vorsieht, bzw. keine Lagermöglichkeiten für deren transportierte Güter und Waren. Jetzt aber soll dies in Belgien auch formaljuristisch abgesichert werden.

Die Hafenbehörden sollen aber auch strenger auftreten können, wenn sich Hinweise auf illegale Handlungen in den hiesigen Häfen ergeben, wenn sich z.B. Schiffe und deren Besatzungen nicht an die internationalen Vorschriften rund um die Sicherheit und die Registrierung ihrer Schifffahrtsrouten halten. Auch dann sollen sie am Einlaufen gehindert werden können.

Solche Angaben müssen genauer vorgehalten werden, als vielleicht bisher. In Belgien will man wissen, welche Häfen bestimmte Schiffe angelaufen haben, bevor sie hierherkamen und auf welchen Routen sie unterwegs waren.