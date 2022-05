Vooruit-Parteichef Rousseau: "Wenn ich durch Molenbeek fahre, dann fühle ich mich auch nicht in Belgien"

Scharfe Kritik…

Vooruit-Parteichef Conner Rousseau muss für seine Aussage zu Molenbeek heftige Kritik einstecken. Flanderns Brüssel-Minister Benjamin Dalle (CD&V) reagiert scharf. Der flämische Christdemokrat sagte in einer Reaktion: „Was Conner Rousseau heute in Humo sagt, ist nicht nur unterste Schublade, sondern auch noch pertinent unrichtig. Sprach- und Einbürgerungskurse sind in Brüssel gratis. Und das Unterrichten in Arabisch? In die Schule der flämischen Gemeinschaft, wo das so ist, muss er mich aber mal mitnehmen.“

Sven Gatz (Open VLD), flämischer Liberaler und Minister in der Brüsseler Regionalregierung, ist ebenfalls nicht gut auf diese Art Aussagen zu sprechen. „Brüssel bashen und auf Molenbeek einschlagen. Das ist so durchsichtig. Und viel zu einfach. Noch nie lernten so viele Erwachsene Niederländisch in Brüssel als heute und noch nie saßen so viele Kinder hier im niederländisch-sprachigen Unterricht. Fakt. Wichtiger als Deine Geschichtchen.“, twitterte der überzeugte Brüsseler.