Der Hafen von Antwerpen stellt nach zwei Coronajahren einen Rückgang des Containerumschlags fest

Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Coronapandemie führt der Hafen von Antwerpen zum ersten Mal einen Rückschlag in den Umsatz- und Umschlagszahlen. Ausgerechnet so kurz vor der Fusion mit dem Hafen von Zeebrügge ist der für Antwerpen so wichtige Containerumschlag in den drei ersten Monaten des laufenden Jahres um 11,6 % zurückgegangen. Dass ein solcher Rückschlag erfolgen würde, wurde in der Scheldemetropole erwartet, doch das er gerade jetzt kommt, überrascht Beobachter dann doch.