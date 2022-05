Die belgische Post will mit "Ökozonen" umweltfreundlicher und nachhaltiger werden

Petra De Sutter (Vooruit - Foto), Belgiens Ministerin für die staatlichen Unternehmen, holte am Mittwochvormittag ein Päckchen aus einem neuen Paketautomaten der belgischen Post in Löwen (Flämisch-Brabant). Dieser Automat gehört zu den sogenannten „Ökozonen“ von bpost. Das bedeutet, dass die Post an diesen Stellen Pakete auf eine umweltfreundliche Art und Weise liefert.