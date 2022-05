In Gent werden die 36. Floralien vorbereitet - Eine bunte Blumenpracht entsteht

In Gent wird gerade letzte Hand am Aufbau der Floralien gelegt. Die 36. Ausgabe dieses Blumen- und Pflanzenevents kehrt übrigens nach Jahren in den Genter Messehallen „Flanders Expo“ in die altehrwürdige Floralienhalle zurück und ein Teil der Blumenpracht entsteht im „Kuipke“, in der berühmten Halle des Genter Sechs-Tage-Rennens.