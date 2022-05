Inno hebt zeitlich befristete Arbeitslosigkeit früher wieder auf

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die Kaufhauskette Galeria Inno einen Teil ihres Personals bis Ende Juni in die befristete Arbeitslosigkeit schicken müsse. Grund dafür waren stark rückläufige Umsätze in einigen der insgesamt 16 belgischen Filialen, von denen sich 4 in Brüssel befinden.

Jetzt beschloss die Kette, die zur deutschen Galeria Karstadt Kaufhof-Gruppe gehört, dass diese befristete Arbeitslosigkeit zum 2. Mai wieder aufgehoben wird, denn in der kommenden Woche feiert das Unternehmen das 125-jährige Bestehen und es ist Muttertag.

Die befristete Arbeitslosigkeit betraf alle 16 belgischen Filialen und auch den hiesigen Hauptsitz. Davon waren rund 700 Beschäftigte betroffen. Die zeitlich befristete Arbeitslosigkeit soll danach auch nicht wieder aktiviert werden, verlautete aus der Direktion. Dies werde allerdings noch gründlich analysiert. In Deutschland hingegen wurden einige Filialschließungen angekündigt.