Konzertierungsausschuss am 6. Mai - Kommt der Coronabarometer in die Schublade?

In der Praxis würde dies keine wirkliche Änderung darstellen, da aktuell fast alle Corona-Maßnahmen und -Vorschriften ausgesetzt sind. Der Barometer steht seit dem 7. März auf Code gelb. Das bedeutet, das nirgendwo mehr das Covid Safe Ticket (CST) verlangt wird und die Mundmaskenpflicht ist ebenfalls weitgehend verschwunden. Im Prinzip sind mehr oder weniger alle Corona-Maßnahmen in der Gastronomie, in der Kultur und in der Freizeit abgeschafft worden. Verpflichtet sind die Masken in Belgien lediglich noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Aktuell entwickeln sich die Corona-Statistiken in eine deutlich positive Richtung. Sowohl die Zahl der neuen Ansteckungen, als auch die der Krankenhausaufnahmen und der IC-Patienten sinken. Auch die Zahl der Corona-bedingten Sterbefälle geht nach unten. Für die Politik ist die Zeit reif, über den Barometer nachzudenken, wenn dies auch einen eher symbolischen Charakter hat.