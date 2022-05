Neue Drohnen für Belgiens Armee: Sollen diese waffenfähig werden?

2019 beschloss die belgische Regierung, Drohnen von Typ SkyGuardian MQ-9B (Fotos) zu beschaffen. Das sind unbemannte Flugzeuge, die wenig verbrauchend sehr hoch und sehr lange fliegen können. Der damalige Verteidigungsminister Steven Vandeput (N-VA) nahm seinerzeit die Option, an diesen Drohnen auch Bomben hängen zu können. Diese Flugobjekte sind für eine entsprechende Bewaffnung vorgesehen.

Die SkyGuardian-Drohne MQ-B9 des Herstellers GA-ASI ist der Nachfolger der Reaper-Drohne, die die US-Armee in Afghanistan einsetzte, um dort konkrete Ziele und Objekte zu bombardieren. Diese Drohnen, die unbemannt sind und ferngesteuert werden, waren umstritten, da sie bei den Bombardierungen auch für zahlreiche zivile Opfer sorgten.

Eine politisch sensible Frage

Die N-VA will an den Plänen von 2019, die Drohnen mit Bomben ausrüsten zu können, festhalten, doch aus Regierungskreisen verlautet dazu, dass die doch hochtechnologisch nutzbaren SkyGuardian-Drohnen nur zu Aufklärungszwecken genutzt werden sollen und keine bewaffneten Aufträge zu erfüllen haben.

Bei der Armee heißt es dazu, dass einige andere Länder, wie z.B. die Niederlande und Großbritannien, die MQ-B9 mit Waffenoption anschaffen. In Deutschland wird derzeit eine ähnliche Diskussion wie in Belgien geführt. Hier verlautet aus gut unterrichteten Quellen, dass Kampfeinsätze mit dem neuen Bomber F-35 sehr teuer wären und dass es unter bestimmten Umständen günstiger sei, bewaffnete Drohnen länger in der Luft zu lassen, als Kampfbomber. SkyGuardian sei eine sehr günstige Lösung…