Prognose: Verliert die belgische Bahn in den kommenden Jahren Fahrgäste?

Aus der Transportprognose bis 2040 zum Thema Personenverkehr des Bundesplanungsbüros und des Ministeriums für Mobilität und Transport ist zu erfahren, dass weniger Menschen in den kommenden Jahren auf die Bahn setzen werden, um sich zu fortzubewegen. Dabei handelt es sich nach dieser Prognose vor allem um Bahnpendler, die mehr und mehr auf Homeoffice setzen.

Laut Prognose wird die Bahngesellschaft NMBS/SNCB, wenn sie dieser Entwicklung nicht gegenwirkt, bis 2040 im Vergleich zu 2019 (also vor Corona) rund 3 % weniger Fahrgäste zählen. Im Berufsverkehr soll diese Zahl sogar spezifisch bei -20 % liegen. In der Prognose heißt es dazu: „Das Standardprofil des Bahnreisenden stimmt in etwa mit dem Standardprofil der arbeitenden Bevölkerung überein und diese kann und will von zu Hause aus arbeiten.“