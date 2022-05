Acht Wirtschaftsexperten sollen sich mit Kaufkraft und Wettbewerbsfähigkeit beschäftigen

Die belgische Regierung hat eine "Expertengruppe" beauftragt, sich mit der Kaufkraft der Haushalte und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu befassen. Die Expertengruppe ist am Donnerstagnachmittag in den Räumlichkeiten der Belgischen Nationalbank in Brüssel zusammengetreten. Unter dem Vorsitz von Gouverneur Pierre Wunsch werden (hauptsächlich) Wirtschaftswissenschaftler sowie eine Vertreterin von BeCommerce (Verband der Unternehmen des belgischen Digitalmarktes) die Folgen des Krieges in der Ukraine und die wirtschaftliche Lage der Haushalte und Unternehmen analysieren.