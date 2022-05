Ehemalige Miss Belgien wegen Urkundenfälschung verurteilt

Ein Gericht in Antwerpen hat die Geschäftsfrau und ehemalige Miss Belgien Ilse De Meulemeester der Urkundenfälschung für schuldig befunden. Obwohl die Staatsanwaltschaft eine 15-monatige Haftstrafe gefordert hatte, bleibt De Meulemeester auf freiem Fuß. Ihre rechtskräftige Verurteilung wurde als einzige Strafe verhängt. Der Vorwurf der Beteiligung an der Geldwäsche in Höhe von fast 300 000 Euro wurde fallen gelassen.