Erste ukrainische Familien ziehen in das neue Flüchtlingsdorf in Antwerpen

Ab Donnerstag können die ersten ukrainischen Flüchtlinge ihre Wohnung in dem eigens für sie gebauten Aufnahmedorf in Antwerpen beziehen. Auf dem großen Grundstück am linken Ufer der Schelde sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange, aber die ersten Wohncontainer können bereits in Betrieb genommen werden. Insgesamt können dort etwa 600 Personen wohnen.