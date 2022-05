Flämische Sozialisten (Vooruit) wollen überhöhte Unternehmensgewinne besteuern

Vooruit geht davon aus, dass die Erhöhung der Steuer auf extrem hohe Unternehmensgewinne etwa eine Milliarde Euro einbringen wird.



"Der Krieg in der Ukraine senkt unseren Wohlstand und wir werden mit der grundlegenden Frage konfrontiert, ist, wie wir diese Verarmung verteilen werden. Dass Arbeitnehmer an Kaufkraft verlieren oder einen Indexsprung auferlegt bekommen, während einige Unternehmen historisch hohe Gewinnmargen aufweisen, will die Partei nicht hinnehmen.