Herausfinden, was ein Haus im Schnitt in einer Gemeinde kostet? Immobilienbarometer jetzt online

“Fednot”, der Dachverband der Notare, hat das Immobilienbarometer am Donnerstag ins Internet gestellt. Ab sofort können Nutzer die Häuserpreise in ihrer Gemeinde oder anderswo checken. Auf der interaktiven Karte kann man Preise in den verschiedenen Gemeinden vergleichen und auch sehen, wie sich die Preise in den letzten fünf Jahren für jede Gemeinde entwickelt haben.