Massives Problem: fast 2 von 3 Beschäftigten haben Muskel- oder Gelenkbeschwerden

Die belgischen Zahlen zu Muskel- und/oder Skeletterkrankungen (Rückenleiden oder Sehnenentzündungen) lassen aufhorchen: 62 Prozent aller Arbeitnehmer leiden an diesen Beschwerden, weswegen bis zu 150.000 Langzeitkranke nicht mehr arbeiten können.

Die christliche Gewerkschaft ACV will das Problem am Welttag für Sicherheit und Gesundheit erneut ins Bewusstsein rücken. "In den meisten Fällen hängt das Problem mit der Arbeit zusammen", sagt Stijn Gryp von der ACV-Studienabteilung, "vor allem bei Langzeitabwesenden."