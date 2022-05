Wesertal: Abrupte Zunahme von Erschütterungen vor Hochwasser gemessen – Frühwarnsystem?

Der Seismologe erinnert sich: “Als es am frühen Abend wieder zu regnen begann, war der Boden nicht mehr in der Lage, das Wasser aufzunehmen. Alles Wasser floss sofort in die Flüsse. Das war wahrscheinlich die Ursache für den plötzlichen Anstieg der Weser, für die Flutwellen und schließlich die verheerenden und tödlichen Überschwemmungen." In Belgien wurden mindestens 41 Menschen getötet, in Deutschland mindestens 180.

Laut dem Forscherteam um Van Camp zeigen die Messungen an der Station Membach, dass Seismometer und Gravimeter eine wichtige Rolle bei der Überwachung und Beobachtung von extremen Wetterereignissen spielen können, insbesondere jetzt, da sie aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten könnten. So könnten beispielsweise Gravimeter, die den Wasserstand in Echtzeit messen, Teil eines Frühwarnsystems sein.

"Wir könnten ein ausgedehntes Netz solcher Zähler installieren und betreiben. Aber es gibt noch viel zu tun", räumt Van Camp ein. "Gravimeter sind teure Instrumente. Wenn sie billiger werden, könnte es funktionieren. Die Königlichen Sternwarte besitzt heute zwei Gravimeter, eines in Membach und eines in Rochefort, sowie etwa 25 Seismometer.