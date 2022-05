Alle Welt will die handgemachte Bierseife von den Klosterschwestern in Brecht

Ora et labora, oder bete und arbeite, ist die Maxime der Trappistenschwestern. Nach der Regel des heiligen Benedikt müssen sie sich selbst versorgen, weswegen sie in Brecht seit 1964 Seife und andere Pflegeprodukte herstellen. Alle Welt hat davon erst im letzten Jahr erfahren. Dank der Unterstützung von Flanders Investment & Trade wurde der Webshop der Schwestern mit einer Ausgabe auf Deutsch, Französisch und Englisch ergänzt. Mit Erfolg.

"Am Anfang hatten wir unseren Online-Vertrieb nur auf Niederländisch", erinnert sich Schwester Katharina, Äbtissin in Brecht: "Zuerst haben wir eine französische Übersetzung hinzugefügt, was uns neue Kunden aus Brüssel und der Wallonie, aber auch immer mehr Kunden aus Frankreich gebracht hat.”

Sobald die englische und die deutsche Sprachversion online waren, gingen auch die Bestellungen aus Deutschland, Spanien und Dänemark in die Luft. Einer der neuen Kunden der flämischen Trappistenschwestern ist das dänische Kloster Esrum, ein altes Zisterzienserkloster aus dem Jahr 1151 geworden.

"Wir werden regelmäßig gefragt, ob wir auch nach Großbritannien liefern können. Seit dem Brexit sind die Exportformalitäten und Zollbestimmungen so komplex geworden, dass wir diesen Anfragen leider nicht nachkommen können", bedauert Oberschwester Katharina.