Brussels Airport hat 1200 freie Stellen für den Sommer zu besetzen

Um die über tausend Stellen zu besetzen, startet Aviato im Mai eine neue Einstellungskampagne. Alle zwei Wochen organisiert die Personalagentur am Flughafen ein Job-Café, bei dem die Unternehmen des Flughafens mit potenziellen Bewerbern in Kontakt treten können. Bei jeder Ausgabe wird ein anderer Sektor oder ein besonderes Profil in den Vordergrund gestellt. Die Flughafenagentur arbeitet auch mit den ÖSHZ und Flüchtlingszentren in Flämisch-Brabant, um auch schwerer zu vermittelnde Personen zu erreichen und für eine Stelle zu interessieren.