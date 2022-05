Corona-Zahlen: Krankenhauseinweisungen und Todesfälle sinken weiter, Infektionen steigen leicht

Die Zahl der Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern geht weiter zurück. Jeden Tag werden jetzt im Schnitt 160 Patienten wegen einer Corona-Virusinfektion eingeliefert, was einem Rückgang von 15 Prozent entspricht. Die Zahl der in den Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten sinkt auf unter 2.500. Derzeit befinden sich 146 Patienten auf einer Intensivstation. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Schnitt um 7 Prozent gestiegen. Diese und alle weiteren Zahlen stammen vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano.