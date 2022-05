Zweites Kind mit unbekannter Form akuter Hepatitis in Belgien, Fallzahlen steigen in Europa

In Belgien ist ein zweiter Fall der neuen unbekannten Variante akuter Hepatitis bei Kindern aufgetreten. Ein Jugendlicher war mit einer Leberentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist aber inzwischen wieder zu Hause. Fünf weitere Kinder werden noch auf die neue Hepatitisvariante untersucht. Auch in den übrigen europäischen Ländern steigt die Zahl der Fälle weiter an.