Juristisches Gerangel könnte Prozess gegen Studentenverbindung Reuzegom stilllegen

Die Angehörigen von Sanda Dia und ihr Anwalt sind mit der vom Gericht getroffenen Entscheidung, die Anklage neu einzustufen, nicht einverstanden. Wenn das Gericht sich nur über die letzten Stunden von Sanda Dia aussprechen wolle und nur diese Fakten zur Kenntnis nehmen wolle, würden sie nie “die ganze Wahrheit über den Wahnsinn erfahren, den er drei Tage lang ertragen musste", erklärte der Vater des Opfers.

"Wir sind mit der bereits getroffenen Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden, da wir glauben, dass es auch möglich ist, den Sachverhalt zu beurteilen, der sich am 3. und 4. Dezember 2018 in Leuven (d.h. an den Tagen vor der tödlichen Nacht, Anm. d. Red.) ereignet hat."

"Weil wir die ganze Wahrheit kennen und die Reuzegommers für Sandas Tod zur Verantwortung rufen wollen, sind wir gezwungen - so schmerzhaft dies auch sein mag - gegen die am Montag getroffene Entscheidung Berufung einzulegen."