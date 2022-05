Künstler Jan Fabre u.a. wegen sexueller Nötigung zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt

18 Monate Freiheitsentzug auf Bewährung sowie der Entzug der Bürgerrechte für fünf Jahre sind das Strafmaß, das der Richter am Strafgericht in Antwerpen gegen den im In- und Ausland bekannten Künstler verhängt hat. Darüber hinaus erhalten eine Reihe von Zivilklägern, u. a. das Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern, eine Entschädigung. Einige der Anklagepunkte waren vom Richter für verjährt erklärt worden.

Zum Auftakt des Prozesses hatte die Staatsanwaltschaft eine effektive Freiheitsstrafe von drei Jahren wegen Gewaltanwendung, Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie sexuellen Übergriffs auf eine Frau gefordert. Fabre selbst hat immer alle Vorwürfe bestritten und seine Anwälte hatten Freispruch beantragt.