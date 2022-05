Auffallend viele Ukrainer in Flandern belegen Sprachkurse in Niederländisch

Viele ukrainische Flüchtlinge, darunter besonders viele Frauen, haben sich in Flandern für Sprachkurse in Niederländisch angemeldet. Nicht selten belegen sie dabei Intensivkurse. Eine sehr große Gruppe folgt seit dem Ende der Osterferien Niederländisch-Kursen bei Scala in Brügge in der Erwachsenbildung.