"Betalky.Brussels" setzt sich für Mehrsprachigkeit in Brüssels Unternehmen ein

Interessierte Organisationen und Firmen können Zuschüsse bis zu 30.000 € beantragen, wie Brüssels Regionalminister für Finanzen, Haushalt, öffentliche Arbeiten und Mehrsprachigkeit, Sven Gatz (Open VLD - Foto oben) dazu mitteilt. Untersuchungen haben ergeben, dass in der belgischen Hauptstadt-Region am Arbeitsplatz am häufigsten eine Kombination zwischen Französisch, Niederländisch und Englisch angewendet wird, wobei am häufigsten Französisch und/oder Niederländisch gesprochen wird.

Die Nutzung beider Sprachen ist dabei komplementär und schließen einander nicht aus, so die Studie dazu. Drei Viertel der Brüsseler Unternehmen nutzen in ihrer Kommunikation diese beiden Sprachen intern und 90 % der Firmen wenden beide Sprachen in ihrer externen Kommunikation an.

Dies bedeutet jedoch nicht, so Gatz, dass die Wichtigkeit des Englischen in der belgischen und europäischen Hauptstadt zu unterschätzen ist. Über 80 % der Brüsseler Unternehmen kommuniziert nach außen hin auch in Englisch. Nach Ansicht des niederländischsprachigen Brüsseler Liberalen spielt Englisch demnach eine wichtige Rolle in der Unternehmenswelt in der Hauptstadt, allerdings stets in Kombination mit Französisch und/oder Niederländisch.

Informationen zu Anträgen zu möglichen Projekten zur Mehrsprachigkeit in Brüssel sind auf den Webseiten betalky.brussels oder beci.be zu finden.