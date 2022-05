Job bei der Eisenbahn? Infrabel sucht über 900 neue Kollegen

Infrabel sucht noch dieses Jahr nicht weniger als 930 neue Mitarbeiter: 580 in Flandern, 200 in der Wallonie und 150 in der Brüsseler Hauptstadt-Region. Dieses Jahr konnten bereits 277 offene Stellen besetzt werden, doch spätestens im kommenden Jahr müssen weitere rund 1.000 neue Mitarbeiter angeworben werden, denn viele Beschäftigte gehen in Rente.

Infrabel-CEO Benoit Gilson sagte dazu gegenüber der belgischen Nachrichtenagentur Belga, dass vor allem Personal an neuralgischen Punkten auf dem belgischen Schienennetz gesucht wird: „In einigen Stellwerken haben wir einen strukturellen Mangel an Mitarbeitern und das kann dazu führen, dass wir unsere Aktivitäten nicht mehr ausführen können. Wir stehen echt unter Druck.“

Die Infrabel Academy in Brüssel bietet regelmäßig Einblicke in die Tätigkeiten des Bahndienstleisters, der vor allem für die Schienen, die Sicherheit und die Signale auf dem belgischen Gleisnetz zuständig ist. Dabei werden Führungen vor Ort organisiert aber auch Simulationen in Virtual Reality. Wer an diesem Wochenende dort seine Eignungsprüfungen ablegen möchte, der kann bereits ab dem 16. Mai bei Infrabel anfangen, so CEO Gilson.

Infrabel sucht vor allem technische Profile: Gleisbauarbeiter, Ingenieure, Baustellenleiter, Unterhaltstechniker, Schweißer, Lokführer für Arbeitszüge, Verkehrsleiter in den Stellwerken und Mitarbeiter mit elektrischen und elektronischen Kenntnissen für den Bau und den Unterhalt von Oberleitungen und Signal- bzw. Sicherheitssystemen.