Nach Salmonellen in Kinder Schokolade: Ferrero-Werk in Arlon noch immer geschlossen

Salmonellen

Als das Werk am 8. April geschlossen wurde, stellte sich heraus, dass in der Fabrik bereits am 15 Dezember 2021 Salmonellen an einem Filter am Ausgang der Zufuhr von 2 Rohstoff-Reserven entdeckt wurden, die sich dort gebildet hatten. Ferrero hatte seinerzeit nach eigenen Angaben sofortige Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen, u.a. eine europaweite Rückrufaktion für in Arlon produzierte Produkte.

Trotzdem landeten verseuchte Kinder-Surprise-Eier in den Regalen von Geschäfte und Warenhäusern. Über 100 Menschen in ganz Europa erkrankten nach dem Verspeisen von Kinder-Produkten, wie Überraschungseiern. In erster Instanz hatte Ferrero diesen Fall der Lebensbehörde verbotenerweise nicht gemeldet.