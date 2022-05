Zu viel Stickstoff: Der Milchviehbetrieb der Abtei von Averbode muss 2025 schließen

„Das war ein Schreck“, so Abt Marc Fierens: „Wir wussten natürlich, dass es ein neues Stickstoffdekret gab und dass das Folgen für viele Betriebe haben würde, vor allem für Betriebe mit ‚Code rot‘, doch wir haben noch nie ‚Code rot‘ bekommen. 2014 bekamen wir ‚Code orange‘. Im Jahr danach haben wir unseren Bauernhof völlig erneuert und zwar mit Nachdruck auf das Tierwohl und auch im Hinblick auf den Stickstoffausstoß. Damals haben wir eine Umweltgenehmigung erhalten. Deshalb ist es für uns ziemlich erschreckend, dass wir 50 % zu viel Stickstoffausstoß haben sollen.“

2,5 Mio. € investierte die Abtei von Averbode in diese Modernisierung, zu der auch ein ökologischer Stallboden mit Klappen gehört, durch die der Mist in einen Keller zum Auffangen fällt und nur wenig Stickstoff ausstößt. Zudem wird der Stallboden mit Wasser beträufelt, damit mehr Mist schneller in diesen Keller fließt. Die Abtei hat viel in Nachhaltigkeit und in die Optimierung der Umweltauflagen investiert: „Eine Schließung würde einen hohen finanziellen Verlust bedeuten. Das würde aber auch das Leben der Abtei beeinträchtigen, denn der Bauernhof ist seit 900 Jahren Teil des Lebens hier. Wenn das wegfällt, verschwindet ein Teil des geistlichen Lebens und der Verbundenheit mit der Abtei weg.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)