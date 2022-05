Zu viele Touristen in den Voeren in Limburg: Keine Zulassung mehr für neue Ferienwohnungen

In den Voeren im Grenzgebiet zwischen den belgischen Provinzen Limburg und Lüttich und der niederländischen Grenze wurde jetzt ein „dynamischer Zulassungsstopp“ für neue Ferienwohnungen und ähnlichen Übernachtungsmöglichkeiten verfügt. Die Gemeinde Voeren möchte so die Lebensqualität für die eigenen Einwohner wahren. 2020 wurden doppelt so viele Übernachtungen in diesem Gebiet gebucht, als noch 2012.