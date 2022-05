Ab dem 2. Mai fährt der Wasserbus wieder zwischen Brüssel und Vilvoorde

Er ist dabei quasi in der nicht nur zu den Stoßzeiten verstopften Kanalzone in Brüssel unterwegs, ohne davon betroffen zu sein. Der Wasserbus verbindet Vilvoorde-Zentrum und Sainctelette unweit des Brüsseler Stadtzentrums.

Zwischenhalte legt das Boot u.a. an der Van Praet-Brücke, in Neder-over-Heembeek, am Cruise Terminal und an der Haltestelle Vilvoorde Park Drie Fonteinen ein. Vom 2. Mai bis zum 31. Oktober fährt der Wasserbus an Werktagen zwischen 9 und 18 Uhr und zwischen dem 1. Juli und dem 15. August auch an den Wochenenden.

Eine Fahrt kostet zwischen 1 und 3 €. Fahrräder können für 1 € mitgenommen werden, Lastenräder für 3 €. Fahrkarten können auch online gebucht werden. Eine Buchung im Webshop (https://www.waterbus.eu/nl/) des Wasserbusses ist für Gruppen ab 10 Personen verpflichtet.