Belgische Musikpreise: Jeweils drei MIA’s für Angèle und für Metejoor

Das coronabedingt die MIA’s letztes Jahr nicht stattfinden konnten, wurden im Brüsseler Palais 12 am Samstagabend auch die Preise des letzten Jahres überreicht. „Hit des Jahres 2020“ war „Kom wat dichterbij“ von Regi feat. Jake Reese & OT.

Die diesjährige Show begann mit einer großen Ehrung des letzten Samstag verstorbenen Musikers Arno.

Die international bekannte flämische Popband Soulsister wurde mit einem Lifetime Achievement Award für ihre Karriere ausgezeichnet. Die Band hatte 1988 mit „The Way to Your Heart“ ihren internationalen Durchbruch erzielt und dieses Stück wird heute noch auf der ganzen Welt gespielt. Soulsister bekamen ihren Karrierepreis von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) überreicht.

Weitere Preise: Platte des Jahres wurde „De kat zat op de krant“ von Bart Peeters, Tourist LeMC im Bereich Hiphop/R&B, Willy Sommers in der Kategorie „Flämisch populär“, Bazart wurde beste Band und Balthazar holte sich den MIA in der Kategorie „Alternative“.

Ein besonderer Gast bei den MIA's war Prinzessin Delphine, die Angèle einen ihrer drei Awards überreichte. Die Prinzessin rockte übrigens den ganzen Saal... (Video unten).