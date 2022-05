"Elk meer een zee, jeder See ein Meer": Zweisprachiger Gedichtband mit flämischen und deutschen Dichtern

Der Gedichtband „Elk meer een zee, jeder See ein Meer” (ISBN 978 94 6434 050 1) ist beim Verlag/Uitgeverij Vrijdag in Antwerpen erschienen. Zusammengestellt haben ihn Ine Van linthoudt und Stefan Wieczorek in Zusammenarbeit mit dasKULTURforum Antwerpen, eine interkulturelle Organisation, die deutsche Kultur in Antwerpen anbietet und fördert. Weitere Infos: www.uitgeverijvrijdag.be oder www.daskulturforum.be.