Entlaufener Emu auf der E40: Ein beherzter Autofahrer konnte das Tier einfangen

Auf der Autobahn E40 bei Nevele in Richtung Gent sorgte ein entlaufener Emu am späten Samstagnachmittag für ein kleines Verkehrsproblem. Das Tier war aus einem Tierpark in Nevele bei Deinze in Ostflandern entwischt und wollte wohl versuchen, auf der E40 mit den Autos mitzuhalten…