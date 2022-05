Keine Corona-Konzertierung am 6. Mai - Mehr Geld für das Gesundheitswesen

Beim nächsten Konzertierungsausschuss zur Coronalage der Regierungen aus Bund, Länder und Regionen in Belgien soll das Thema Corona-Barometer auf der Tagesordnung stehen. Dieser steht seit dem 7. März auf Code gelb. Die Frage ist, ob man diesen Barometer angesichts der stetig heruntergehenden Statistiken zu Covid-19 überhaupt noch braucht. Ein weiteres Thema für den Ausschuss ist aber auch die Frage der Mundmasken, die in Belgien quasi nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet sind.

207 Mio. € für das laufende Jahr

Vandenbroucke ließ am Sonntag in „De zevende dag“ auch wissen, dass die Regierung beschlossen hat, das Budget des Gesundheitswesens in diesem Jahr mit einer einmaligen zusätzlichen Summe in Höhe von 207 Mio. € zu speisen. Diese Mittel sollen dabei helfen, die steigenden Kosten in einigen Bereichen des Gesundheitswesens und des Pflegebereichs aufzufangen. Diese Mittel seien notwendig, da der Indexmechanismus im Gesundheitsbereich nicht im gleichen Tempo mit den allgemein steigenden Unkosten mitgehe, so Vandenbroucke.

Honorare für selbständige Pflegekräfte und Tarifsicherheit

Ein Teil dieser Mittel soll zudem dazu dienen, dass selbständige Mitarbeiter im Pflegedienst ihre Honorare anheben können, z.B. die Physiotherapeuten. „Für sie geht es um 13,8 Mio. € zusätzlich, was wir auf 1,4 Mio. € aufrunden, so Vandenbroucke am Sonntag. Ziel des Ganzen ist auch, dass diese steigenden Ausgaben und Honorare nicht an die Patienten weitergereicht werden: „Es muss zu einer Konvention kommen, die für die Patienten eine Tarifsicherheit garantiert.“ Entsprechende Verhandlungen würden bereits laufen, so der Minister gegenüber VRT NWS.