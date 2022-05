Seraing bleibt in der ersten Liga: Schwere Krawalle am Rande des Relegationsspiels

Nach dem 1:0-Hinspielerfolg vor eigenem Publikum reichte Seraing ein 0:0 zum Klassenerhalt auf beim RWDM. Damit schaffte der RFC zum zweiten Mal in Folge einen Erfolg in der Relegation. In der vergangenen Saison musste Seraing gegen den Erstligisten Waasland-Beveren antreten und schaffte mit einem 1:1 und einem 5:2 den Aufstieg.

Beim RWDM bestritt Igor De Camargo (38) sein letztes Fußballspiel. Er hätte zum Aufstiegshelden werden können, doch er vergab nach knapp einer gespielten Stunde eine eindeutige Torchance. So blieb es beim 0:0 und die Brüsseler verpassten den Aufstieg.

Nach dem Abpfiff rannten einige Seraing-Anhänger aus Freude auf den Platz, doch das deuteten RWDM-Fans als Provokation und gingen auf die Lütticher los. Dabei kam es zu schweren Schlägereien, denen die Brüsseler Polizei zunächst nicht Herr werden konnte.

Lorin Parys, der neue CEO der Pro League (Belgiens Verband der Proficlubs), kündigte nach den Krawallen Sanktionen an. Auf Twitter sagte Parys, gewalttätige Fans seien in den Stadien unerwünscht und würden den Ruf des Fußballs schädigen. Beim RWDM befürchtet man jetzt nach vielen Spielen, die coronabedingt ohne Publikum stattfinden mussten, jetzt wieder Begegnungen ohne Fans…