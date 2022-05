Tag der Arbeit: Der Vorsitzende der flämischen Sozialisten warnt vor Vlaams Belang: "Wölfe im Schafspelz"

Flanderns Sozialistenchef Conner Rousseau wartete in seiner Rede zum 1. Mai in seiner Heimatstadt mit einigen klassischen Themen auf, wie z.B. der Kampf für die Solidarität und er verteidigte auch einmal mehr die Indexierung der Löhne, sprich deren automatische Anpassung an die steigenden Lebenshaltungskosten.

Doch neben klassischen linken Themen holte Rousseau auch schwer gegen den rechtsradikalen Vlaams Belang aus. Dieser frontale Angriff ist kein Zufall, spricht doch Vlaams Belang-Parteichef Tom Van Grieken in seiner Ansprache zum Tag der Arbeit ausgerechnet in Sint-Niklaas.

Laut Rousseau versuchen die Rechtsradikalen damit den 1. Mai den Sozialisten streitig zu machen: „Das lassen wir nicht zu. Der 1. Mai bleibt von uns!“ Der Sozialistenchef bezeichnete Vlaams Belang als „Wölfe im Schafspelz“ und richtete sich direkt an deren Vorsitzenden Tom Van Grieken: „Sie sagen, dass Sie sich für die arbeitende Klasse einsetzen, doch alles, was sie tun, richtet sich gegen die arbeitende Klasse. Sie sagen das eine uns machen das andere.“

Conner Rousseau erinnerte daran, dass Vlaams Belang im Parlament gegen höhere Mindestlöhne gestimmt habe, gegen eine ehrliche Besteuerung von Multi-Nationals und dass diese Partei 4 Milliarden Euro im Gesundheitsbereich einsparen wolle.

Laut Rousseau zeige das Ungarn von „Putin-Freund Orban“, was die Gefahren einer extrem rechten Politik seien: „In keinem einzigen Land in der ganzen Welt, in keinem einzigen Land in der Geschichte sind der Wohlstand und die Freiheit der einfachen Menschen besser geworden, als die Extremisten an die Macht gekommen sind. Kein einziges Land. Noch nie!“

Vooruit-Parteichef Rousseau fühlt sich durch die aktuellen Umfragen gestärkt und er blickt auf das Superwahljahr 2024 voraus: „Zusammen wachsen wir jeden Tag zu einer enorm progressiven Bewegung, die die Extremen in 2024 schlagen werden.“