Belgien bittet Irland darum, gegen die irische Billigfluggesellschaft Ryanair vorzugehen

Laut EU-Recht haben die von dem Streik des Bordpersonals bei Ryanair betroffenen Flugeisenden ein Recht darauf, von dieser Gesellschaft ihre alternativ gebuchten Flüge erstattet zu bekommen, beziehungsweise ein Recht auf Schadensersatz.

Doch es gelingt einfach nicht, beim irischen Billigflieger Anträge auf Schadensersatz oder auf die Erstattung alternativ gebuchter Flüge zu stellen. Versuche, dies über die Webseite der Fluggesellschaft zu machen, stoßen dort auf eine Fehlermeldung.

Dies könne nicht sein, so Belgiens Staatssekretärin für Verbraucherschutz, Eva De Bleeker (Open VLD). Sie bittet die belgische Wirtschaftsinspektion darum, dass diese mit ihren Kollegen in Irland in Kontakt treten, damit die dortigen Behörden gegen die Airline vorgehen.