Champions League-Play Offs: Zwei Spiele, keine Tore

Am zweiten Spieltag in den Champions League-Play Offs der ersten belgischen Fußball-Liga fielen am Wochenende keine Tore. Titelverteidiger Club Brügge konnte vom 0:0 von Union Saint Gilloise gegen Antwerp nicht profitieren und erzielte gegen den RSC Anderlecht ebenfalls nur ein torloses Remis. Im Conference League-Play Off wurde allerdings getroffen...